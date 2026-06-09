Cómo la ONU convirtió una lista negra de violencia sexual en un arma política contra Israel

Cuando el organismo responsable de documentar la violencia sexual en conflictos se niega a visitar los lugares que investiga, rechaza las pruebas que se le ofrecen y no puede verificar las afirmaciones de su propio informe, ¿qué credibilidad tiene?

Sentado dentro del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, es fácil quedar impresionado por la importancia de lo que se supone que representa esta institución: paz y seguridad, defensa del derecho internacional y protección de los derechos humanos.

El 29 de mayo, los sucesos ocurridos dentro de estos muros plantearon serias dudas sobre si se están respetando esos principios.

La ONU incluyó oficialmente a Israel en su lista negra de países acusados ​​de cometer violencia sexual en zonas de conflicto, nombrando específicamente al Servicio Penitenciario de Israel. La decisión ha suscitado fuertes críticas por parte de periodistas, políticos de todo el espectro político y líderes de ONG y centros de investigación, por razones que van mucho más allá de la política.

El informe independiente recientemente publicado, «Silencio: No Más», se suma a este registro, recopilando testimonios de supervivientes y pruebas de la violencia sexual perpetrada a partir del 7 de octubre. Se trata de una investigación de dos años y 298 páginas, realizada durante más de 1800 horas y basada en más de 10 000 fotos, vídeos y testimonios de supervivientes, que detalla atrocidades casi imposibles de leer: hombres y mujeres (incluidas niñas) sometidos a violación, tortura sexualizada, mutilación, desnudez forzada y profanación de cuerpos. Padres asesinados delante de sus hijos. Víctimas desnudadas, violadas, filmadas y exhibidas.

Sin embargo, el propio informe de la ONU sobre el conflicto afirma que «no pudo verificar» que Hamás abusara sexualmente de rehenes israelíes, a pesar de que se han hecho públicos numerosos testimonios de rehenes y de que ex rehenes israelíes que sufrieron violencia sexual durante su cautiverio con Hamás han testificado ante esta misma institución.

La lista negra de la ONU incluye a Hamás y a otros grupos terroristas designados como el ISIS y Boko Haram. Pero incluir a Israel junto a ellos basándose en este informe minimiza la depravación de organizaciones cuyos crímenes característicos incluyen asesinatos en masa, violaciones, torturas y toma de rehenes.

El informe de la ONU cita 31 casos contra Israel en un período de tres años, nueve de los cuales involucran acusaciones de violación o violación en grupo (mientras que otros describen amenazas de violación). Cada acusación es grave y justifica una investigación, pero la magnitud y las pruebas difieren sustancialmente de las denuncias de violencia sexual sistemática y políticamente justificada, comparables a las documentadas en los casos de Hamás o el ISIS. Varios periodistas que examinaron tanto las acusaciones de la ONU como los reportajes relacionados del New York Times, incluyendo afirmaciones escandalosas de que Israel entrena perros para agredir sexualmente a detenidos, concluyeron que ni el informe de la ONU ni los artículos de opinión asociados demostraban la existencia de violencia sexual sistemática y deliberada como política oficial israelí. Todos los sistemas penitenciarios del mundo, incluyendo Israel, Estados Unidos y Canadá, han documentado incidentes de abuso. La diferencia clave radica en que estos países cuentan con mecanismos institucionales para investigar las denuncias, procesar a los culpables y exigirles responsabilidades.

El caso más citado por quienes se hacen eco de las acusaciones de la ONU y del New York Times es el del centro de detención de Sde Teiman, donde un video filtrado parecía mostrar a cinco soldados agrediendo sexualmente a un prisionero palestino. Los propios tribunales israelíes acusaron a los soldados de agresión física grave. Sin embargo, en marzo de 2026, se retiraron todos los cargos. El tribunal alegó que la filtración complicó la investigación y expresó su preocupación de que ya no se pudiera garantizar un juicio justo. Para complicar aún más las cosas, el detenido había sido liberado a Gaza y ya no estaba disponible para ser interrogado. Muchos en Israel están descontentos con el resultado, pero la ONU lo cita como prueba de un «clima de impunidad». Israel, por su parte, lo considera una prueba de que su sistema legal funciona, aunque imperfectamente, en circunstancias excepcionales.

Lo más preocupante es que Israel afirma haber proporcionado documentos, datos y respuestas detalladas a cada una de las acusaciones del informe. Ofreció al personal de la ONU acceso a los mismos centros investigados. Pramila Patten, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y autora del informe, admitió públicamente haber comunicado a Israel que no visitaría ningún centro de detención, incluso si se le ofreciera acceso. Este no es el comportamiento de un investigador que busca la verdad; es el de alguien que ya ha decidido cuál es la verdad.

Mientras tanto, 1.500 empleados de la ONU en Gaza están siendo investigados por sus vínculos terroristas con Hamás. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida.

Nada de esto significa que todas las acusaciones del informe de la ONU sean falsas, ni que la rendición de cuentas por los abusos en las cárceles israelíes carezca de importancia. Pero la rendición de cuentas exige estándares consistentes, una investigación honesta y la valentía de aplicar el mismo escrutinio a todas las partes, incluidas aquellas que el contexto político facilita ignorar.

La única conclusión es que el objetivo de la ONU no era descubrir los hechos, sino reforzar una narrativa sobre Israel. Si el organismo responsable de documentar la violencia sexual en conflictos se niega a visitar los lugares que investiga, rechaza las pruebas que se le ofrecen y no puede verificar las afirmaciones de su propio informe, ¿qué credibilidad tiene?