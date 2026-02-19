Comienza el Festival de Cine Judío de Punta del Este

Entre el 21 y 24 de febrero próximos se desarrollará la 23ª edición del Festival de Cine Judío de Punta del Este, en las instalaciones del Grand Hotel. Además de la exhibición de filmes de temática judía de variados orígenes, este año se destaca también la participación del Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD) que realizará una conferencia, y del Combat Antisemitism Movement (CAM) que realizará una muestra de 30 murales con el lema “No discriminarás”.

El domingo 22 de febrero, a las 18.30 Cuecad realizará una mesa redonda sobre Antisemitismo en la que participarán el periodista Álvaro Ahunchain, Janet Rudman y Erica Yac, moderada por el crítico cinematográfico Ricardo Randazzo, de Rosario (Argentina), quien es Presidente del Jurado

Conferencia de CUECAD.

ANTISEMITISMO MEDIOS Y REDES: DEL DISCURSO MEDIATICO A LOS ECOS DE LA LITERATURA.

A cargo de:

Alvaro Ahunchain es Profesor de Literatura. Dramaturgo. Escritor. Director de varias campañas publicitarias. Comunicador y Consultor en comunicación. Columnista de Diario El Pais.

Janet Rudman es Licenciada en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como editora en diversos proyectos uruguayos dedicados a la construcción y difusión de la identidad judía, entre ellos Kesher de Jabad y TuMeser. Actualmente integra el staff de Semanario Hebreo jai, medio judío-uruguayo especializado en noticias y análisis sobre cultura, tecnología y actualidad israelí.

El encuentro versará sobre los mensajes emitidos, la construcción de marcas a partir de los mismos, el sistema de las redes sociales y su papel en el la realidad de la posverdad. Lo anteriormente expuesto enmarcado en un riguroso recorrido histórico y literario con un análisis de ejemplos emblemáticos en la construcción y difusión del antsemitismo. La actividad será presentada y moderada por la Dra. Erica Yac, co fundadora de CUECAD.

Mientras tanto, la muestra “No discriminarás” será inaugurada el sábado 21 de febrero a las 20 hs. en Grand Hotel.

Participan en la Competencia Oficial Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Lituania, Suiza, Uruguay, la mayoría en carácter de estrenos exclusivos para Uruguay y en algunos casos para América Latina toda.

El Festival como todos los años ha designado seis (6) jurados, profesionales del cine y el audiovisual, que trabajaran en la Competencia Oficial, de largos y cortometrajes seleccionados.

JURADOS, Pablo De Vita, Ricardo Randazzo, Fabiola Gatti y Fernando Palumbo, Rossana Jozami, Silvina Korn. Presidente del Jurado Ricardo Randazzo

Algunos de los filmes que se exhibirán:

7.10: SUR ROJO (Argentina, 2025) – Documental que aborda el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás en el sur de Israel. A través de material inédito, testimonios de sobrevivientes y reflexiones de especialistas, presenta relatos de quienes escaparon de la masacre, terroristas capturados y familiares que claman por los secuestrados. Dirección: Uriel Sokolowicz. 118´

ADIÓS (Israel, 2025) – Adiós es una película poética y política sobre el amor juvenil en el ojo del huracán. May y Tom, dos jóvenes actores, ensayan Romeo y Julieta en un parque mientras su país se precipita hacia una dictadura de ultraderecha. La clásica historia de dos familias enfrentadas en Verona (el odio que llevó a sus hijos a la muerte) se convierte en una analogía viviente de la realidad israelí: un liderazgo que propaga veneno, incita la división y desmantela los cimientos de la democracia. Entre las líneas de la obra y la dura realidad social (protestas, violencia estatal, polarización) se forja un frágil vínculo emocional. Cuando unas figuras surrealistas y de pesadilla invaden el parque y el mundo de los jóvenes amantes, su amor se pone a prueba. Tom se escapa a una fiesta rave mientras May se queda sola. La película completa transcurre el viernes 6 de octubre de 2023, el momento antes del punto de quiebre. Dirección: Tommy Lang. 97´

EL CAMPO EN MÍ (Argentina, 2024) – En un diálogo entre el presente y el pasado, donde las épocas se mezclan, se reconstruyen las vivencias de una mujer que sobrevivió a los campos de concentración. Dirección: Tamara Mesri. 62´

EL BOTÍN (The Spoils) – Canadá, 2024) – El trabajo explora la difícil lucha por restituir el arte saqueado por los nazis en un contexto de resurgimiento de la extrema derecha en Alemania y el retorno de esas obras al mercado. El foco está en Max Stern, comerciante judío alemán forzado en 1937 a subastar su galería en Düsseldorf bajo presión nazi, quien escapó, se instaló en Montreal y se convirtió en un exitoso dealer canadiense. El documental sigue durante cuatro años los intentos fallidos de Düsseldorf por honrarlo (como exposiciones que se complican o cancelan por disputas), usando entrevistas exclusivas, curioso material de archivo, y escenas reales para mostrar las tensiones entre abogados, curadores, políticos y grupos judíos sobre propiedad, moral e historia, revelando las ironías trágicas y las resistencias que aún persisten en esta batalla pendiente. Dirección: Jamie Kastner. 105´

MONUMENTO CONMEMORATIVO PARA EL ENTIERRO (Francia, 2025) – Sobrevivir contra viento y marea. En 1940, Benjamin Orenstein, apenas un adolescente, fue enviado a su primer campo de concentración en Polonia. El inicio de un viaje que lo marcará de por vida. Tras años de silencio, testifica sobre una de las páginas más oscuras de la historia. Dirección: Maud Guillaumin, Charlotte Jarrix. 61´

PARA LOS VIVOS (For the Living) – Estados Unidos, 2024 – Cuando 250 ciclistas se embarcan en un viaje profundo, recorriendo el camino de liberación de un sobreviviente del Holocausto desde Auschwitz-Birkenau hasta Cracovia, Polonia, su odisea inspira un examen urgente del igualmente peligroso viaje de la humanidad desde la deshumanización hasta la empatía. Dirección: Marc Bennett, Tim Roper. 118´