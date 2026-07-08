Comenzó el juicio político contra el juez Alfredo López por sus presuntos mensajes antisemitas en redes sociales

El suspendido juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, enfrentó la primera jornada del jury por antisemitismo y discriminación, a raíz de 40 mensajes que publicó en «X», y que reconoció como propios.

La audiencia inicial evaluó mensajes atribuidos al magistrado suspendido de Mar del Plata, en un trámite que continuará durante la semana con la citación de unos 15 testigos y un fallo previsto para el mes próximo

Luis Juez, a cargo de la acusación, reclamó la destitución de López por supuestamente atacar a una comunidad religiosa, incitar al hostigamiento digital y difundir ideas conspirativas.

Por su parte, la defensa habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y las senadoras María Monte de Oca y María Florencia López.

El proceso, que se desarrolla en el marco de las funciones del Consejo de la Magistratura, determinará si el magistrado seguirá o perderá definitivamente su judicatura.

Esta semana continuará con la ronda de testigos, una lista de aproximadamente 15 personas. Se estima que el veredicto podría darse a conocer el mes que viene.

Las denuncias que dieron origen al expediente fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas; por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

La acusación

El senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques apuntaron contra la conducta de López, al sostener que sus mensajes en la red social “X” violaron las conductas exigibles a un juez de la Nación.

Entre los posteos, destacaron uno donde aparece una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y el juez cuestionado preguntó: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

Otros ejemplos: una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

La defensa

En su descargo, López rechazó haber actuado con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales.

Precisó que “tuvieron que buscar con lupa porque no encontraron un tuit que acusara a la comunidad. Este magistrado ha ejercido su función durante 40 años sin ninguna sanción disciplinaria”.

Además, sostuvo que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, porque según su punto de vista “lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos”.

Pidió diferenciar entre crítica y discriminación, argumentando que sus tuits trataron sobre decisiones de la Corte Penal Internacional.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, López había presentado su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó. Después, el plenario resolvió enviarlo a jury.

En ese aspecto, su defensa subrayó que cuando intentó alejarse de su cargo fue por razones de salud, debido a una enfermedad ósea. Aludió al caso del juez rosarino Marcelo Bailaque a quien sí se le admitió la dimisión, lo que lo habilitó a cobrar su jubilación.