Ciencia extrema: Israel testeará materiales a 4.000 grados en el Negev

Con el respaldo del Ministerio de Defensa, el flamante instituto THERIS desarrollará simulaciones avanzadas y herramientas predictivas aplicables tanto a la industria pesada como al ámbito civil. Ilustración: BGU/IA

En el Negev, en el sur desértico de Israel, un nuevo laboratorio se prepara para desafiar las leyes de la física sometiendo a materiales de última generación a un infierno de hasta 4.000 grados de temperatura, un despliegue de ciencia extrema que puede redefinir el futuro de la defensa y la tecnología espacial.

Las autoridades de la Universidad Ben-Gurion del Negev inauguraron el Instituto de Investigación Térmica de Israel (THERIS) con el objetivo de poner en marcha un nuevo centro nacional de conocimiento dedicado al análisis, ensayo y estudio de materiales en condiciones extremas.

El instituto servirá como infraestructura científica y tecnológica avanzada para apoyar a la industria, el sector de defensa y los laboratorios nacionales de todo Israel. Sus científicos trabajarán sobre materiales expuestos a temperaturas extremas, que experimentan cambios drásticos en sus propiedades físicas y químicas, los cuales pueden derivar en nuevos usos.

Según informaron desde Beer Sheva, donde tiene su base la universidad, el instituto se creó para desarrollar conocimientos y capacidades en el análisis térmico de materiales diseñados para su uso en entornos extremos.

Su objetivo a largo plazo es lograr ensayos y caracterización a temperaturas de hasta 4000 °C, lo que permitirá realizar investigación fundamental y aplicada sobre el comportamiento de los materiales en condiciones que superan los límites de las tecnologías actuales.

Conocimientos que afectarán nuestra vida cotidiana

Las actividades de investigación —explicaron los voceros de la casa de altos estudios— se centrarán en propiedades termofísicas como la conductividad térmica, la capacidad calorífica, la dilatación térmica, la radiación térmica, las transiciones magnéticas y los puntos de fusión.

El instituto también investigará procesos termoquímicos, incluyendo energías de formación, transiciones de fase, estabilidad térmica, procesos de oxidación y reducción, reacciones en estado sólido, cambios de masa, emisiones de gases e interacciones de materiales con entornos gaseosos.

«Las implicaciones prácticas del trabajo que se llevará a cabo aquí permitirán compartir conocimientos que influirán en muchos sectores diferentes y, en última instancia, afectarán nuestra vida cotidiana», afirmó el profesor Daniel Chamovitz, rector de la Universidad Ben-Gurion del Negev.

«Esa es nuestra misión como universidad: generar un impacto», aseveró.

Los resultados de las investigaciones que se lleven a cabo en el THERIS, se prevé, tendrán aplicaciones tanto civiles como militares. En ese sentido, un representante del Ministerio de Defensa que participó de la inauguración, Victor Finestein, calificó al instituto como «una inversión estratégica en las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de Israel».

Citado en un comunicado de la universidad, Finenstein dijo que las instalaciones apoyarán el desarrollo de materiales de última generación para sistemas de energía, aviación, espacio y defensa, lo que contribuirá a posicionar a Israel a la vanguardia de la investigación mundial sobre materiales diseñados para entornos extremos.