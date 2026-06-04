Caso pionero en Israel: Reconstruyen la pelvis y la cadera de una joven con implantes impresos en 3D

Un equipo del Centro Médico Hadassah, en Jerusalén, ha llevado a cabo una compleja reconstrucción de la pelvis, la articulación de la cadera y parte del fémur de una paciente de 24 años utilizando implantes personalizados fabricados mediante impresión 3D.

La joven, identificada como Mira, padecía una enfermedad extremadamente rara conocida como “enfermedad del hueso evanescente”, una patología en la que el tejido óseo desaparece progresivamente sin una causa claramente definida. En su caso, la afección había destruido parte de la pelvis y del fémur, provocando además el desplazamiento de una prótesis de cadera implantada anteriormente y un acortamiento de la pierna de unos diez centímetros.

Tras varios tratamientos fallidos, Mira fue derivada al doctor Omer Or, especialista en oncología ortopédica y enfermedades óseas metabólicas del Hospital Hadassah Ein Kerem. Ante la complejidad del caso, el equipo diseñó una estrategia quirúrgica en varias fases basada en dos implantes fabricados específicamente para la paciente mediante tecnología de impresión 3D.

El primero de ellos permitió reconstruir las estructuras óseas perdidas de la pelvis y restaurar el acetábulo, la cavidad donde se articula la cadera. El segundo sustituyó la porción de fémur dañada y fue diseñado además como un implante extensible capaz de alargar progresivamente la extremidad.

«Inicialmente planeamos alargar la pierna un milímetro al día durante aproximadamente cincuenta días, lo que habría permitido recuperar unos cinco centímetros», explicó el doctor Or. «Sin embargo, la respuesta del organismo fue mejor de lo esperado y finalmente conseguimos una ganancia total de ocho centímetros, seguida de un intenso proceso de rehabilitación».

La primera intervención, que se prolongó durante varias horas, consistió en retirar la antigua prótesis, que ya no contaba con soporte óseo suficiente, e implantar las nuevas estructuras impresas en 3D. Gracias a ello, los cirujanos lograron reposicionar correctamente la articulación de la cadera y recuperar inicialmente tres centímetros de longitud en la pierna.

Posteriormente, la paciente continuó el proceso de alargamiento en su domicilio mediante un dispositivo especial que activaba el mecanismo interno del implante utilizando una débil corriente eléctrica.

Según el doctor Or, el caso destaca tanto por la rareza de la enfermedad como por la solución médica desarrollada. «Combinamos una reconstrucción pélvica y de cadera en ausencia de hueso, un implante extensible y el tratamiento de una patología en la que el propio organismo hace desaparecer el tejido óseo», señaló.

Aproximadamente un año después, el implante temporal fue sustituido por una estructura permanente. Como resultado, la diferencia de longitud entre ambas piernas quedó prácticamente corregida.

Desde Hadassah señalan que probablemente se trata del primer procedimiento de estas características realizado en Israel. El caso demuestra además el creciente potencial de la impresión 3D en cirugía ortopédica avanzada, permitiendo desarrollar implantes altamente personalizados cuando las soluciones convencionales resultan insuficientes desde el punto de vista anatómico o biomecánico.