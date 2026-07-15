Cartas escritas por un médico de Auschwitz ofrecen una visión excepcional de los lazos familiares en tiempos de guerra

Una colección de cartas y documentos pertenecientes a un médico polaco encarcelado en campos de concentración nazis fue donada recientemente al Museo de Auschwitz-Birkenau, ofreciendo a los historiadores una perspectiva única de los lazos personales que mantuvieron unidos a los prisioneros durante el Holocausto.

El archivo, donado por el numismático de Cracovia Marek Trybulski, se centra en el Dr. Jan Nowak, un médico no judío de Cracovia que fue deportado a Auschwitz el 26 de junio de 1941, según informó el museo el martes. Incluye una carta enviada por Nowak desde Auschwitz, siete cartas de sus familiares, postales, recibos de paquetes y otros documentos de la época de la guerra.

Aproximadamente dos millones de polacos no judíos fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto, junto con unos tres millones de judíos polacos. Antes de la guerra, los judíos representaban alrededor de 3,3 millones de los 35 millones de habitantes del país.

Durante su encarcelamiento, Nowak trabajó en los hospitales de prisioneros del campo, principalmente en la sala de enfermedades infecciosas del Bloque 20, donde él y otros reclusos del personal médico intentaron salvar a sus compañeros de las enfermedades, la selección y la muerte, a pesar de las severas restricciones.

El 18 de febrero de 1942, Nowak fue trasladado de Auschwitz a Majdanek junto con otros tres médicos, con la tarea de organizar los hospitales de prisioneros. Tras una larga estancia allí, Nowak fue trasladado al campo de concentración de Gross-Rosen y, posteriormente, a un subcampo del campo de concentración de Flossenbürg en Litoměřice. Fue desde allí donde finalmente fue liberado.

Tras la guerra, testificó en los juicios contra antiguos médicos de las SS alemanas y contra Erich Muhsfeldt, un oficial de las SS responsable de crímenes cometidos, entre otros lugares, en Majdanek y Auschwitz.

Sin embargo, las cartas de Nowak no revelan los duros detalles de su vida cotidiana. La correspondencia entre los prisioneros de Auschwitz y el exterior estaba sujeta a estrictas restricciones y solo podía escribirse en alemán. A los judíos y soviéticos se les prohibía escribir cartas.

Todas las cartas eran revisadas por censores, y las SS eliminaban los pasajes considerados sospechosos o demasiado detallados al describir las condiciones del campo. Los mensajes debían incluir la garantía de que el prisionero gozaba de buena salud, aunque muy a menudo no era así.

En cambio, la correspondencia de Nowak con su familia se centraba en asuntos menos graves. Una carta que recibió de su madre por Navidad tenía un dibujo de un árbol de Navidad decorado con adornos y una vela en la esquina superior izquierda.

«Para un hombre prisionero en el campo, este pequeño árbol de Navidad debió de reemplazar todas las Navidades que había pasado con su familia», dijo Trybulski. «Al leer esta carta, uno puede intentar imaginar lo que significaron para él ese dibujo y ese mensaje de su madre en la cruda realidad del campo».

Trybulski contó que adquirió la colección después de que una mujer que inicialmente quería vender monedas le entregara inesperadamente más de 90 documentos relacionados con el médico. Posteriormente, los donó al Museo de Auschwitz-Birkenau, insistiendo en que no podía recibir ningún pago por ellos.

«Esta es la historia del campo y de una persona en particular. Documentos como estos no deberían comercializarse», afirmó.

El Museo de Auschwitz conservará los documentos relacionados con el encarcelamiento de Nowak, mientras que los materiales de su posterior reclusión en los campos de Majdanek y Gross-Rosen serán donados a los museos correspondientes.

Colecciones de cartas como esta se donan con extrema poca frecuencia y ofrecen una perspectiva única de la vida interior de los prisioneros, afirmó Wojciech Płosa, director del Archivo del Museo.

«Al leer estos documentos, podemos apreciar la importancia del vínculo que los prisioneros intentaron mantener con sus familias a pesar de estar encarcelados en un campo de concentración», declaró. «Les brindó la esperanza y la fuerza necesarias para sobrevivir».