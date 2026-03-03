Buenos Aires renombra una calle en homenaje a la Familia Bibas, asesinada por Hamás

La Ciudad de Buenos Aires aprobó el cambio de denominación de la calle Palestina, que pasará a llamarse “Familia Bibas” en homenaje a los miembros de la familia israelí asesinados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

La decisión fue impulsada como un gesto simbólico de memoria y condena al terrorismo, en reconocimiento al impacto global que generó el secuestro y posterior asesinato de la familia, cuyos nombres quedaron asociados al horror de aquella jornada.

Un símbolo del 7 de octubre

La familia Bibas -integrada por padres y sus hijos pequeños- se convirtió en uno de los rostros más conocidos del ataque perpetrado por Hamás contra comunidades del sur de Israel.

Las imágenes difundidas durante el secuestro recorrieron el mundo y generaron una ola de solidaridad internacional, así como reclamos por la liberación de los rehenes capturados en Gaza.

El asesinato de los integrantes de la familia consolidó su nombre como símbolo de la brutalidad del terrorismo y del impacto humano del conflicto.

Debate político y memoria histórica

El cambio de nombre generó debate en sectores políticos y sociales de Argentina.

Quienes apoyaron la medida señalaron que el nuevo nombre representa un acto de memoria activa y una condena clara al terrorismo. Destacaron además la histórica relación entre Argentina e Israel y la fuerte presencia de la comunidad judía en Buenos Aires, una de las más importantes de América Latina.

Los críticos, en tanto, argumentaron que la modificación puede interpretarse como una toma de posición en el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, desde el gobierno porteño remarcaron que la decisión responde exclusivamente a un homenaje a víctimas del terrorismo y no a una redefinición geopolítica.

Un gesto con impacto internacional

El cambio de denominación trasciende el plano urbano y se inscribe en un contexto global de creciente polarización en torno al conflicto entre Israel y Hamás.

En ciudades de Europa y América Latina se multiplicaron desde 2023 las manifestaciones, homenajes y controversias vinculadas a la guerra en Gaza.

En ese marco, Buenos Aires se suma ahora a las capitales que adoptan decisiones simbólicas vinculadas a las víctimas del terrorismo islamista, reforzando un mensaje de condena a la violencia y de solidaridad con las familias afectadas.