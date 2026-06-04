Berlín rebautizará una calle en honor a Yad Vashem como muestra de su compromiso con la memoria del Holocausto

Berlín rebautizará un tramo de una calle cercana al Parlamento alemán con el nombre de Yad Vashem, el museo y memorial israelí del Holocausto, en una medida destinada a demostrar el compromiso del país con la preservación de la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El Senado de Berlin aprobó cambiar el nombre de un sector de la calle Dorotheenstrasse, en el distrito de Mitte, que pasará a llamarse Yad-Vashem-Strasse, informó Yad Vashem en un comunicado.

La calle limita con Wilhelmstrasse, que fue uno de los principales centros de poder de la Alemania nazi, donde se desarrollaron y coordinaron los planes de persecución y asesinato masivo de los judíos, señaló la institución. En esa zona se encontraban la Cancillería del Reich de Adolf Hitler y la Oficina Principal de Seguridad del Reich.

La ceremonia oficial para el cambio de nombre está prevista para el 20 de enero de 2027, fecha que marcará el 85.º aniversario de la Wannsee Conference. El 20 de enero de 1942, altos funcionarios nazis se reunieron en una villa junto al lago Wannsee, en Berlín, para coordinar lo que pasó a conocerse como la “Solución Final”, el plan sistemático para el asesinato de los judíos de Europa.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la organización Amigos de Yad Vashem, Kai Diekmann, destacó: “El simbolismo de la fecha es enorme. Difícilmente podría haberse elegido una mejor para el día del cambio de nombre”.

“Con esto, Berlín envía una señal contundente contra el antisemitismo y a favor de preservar la memoria de los crímenes contra la humanidad cometidos en nombre de Alemania”, agregó Diekmann.

El anuncio se produce pocos días después de que Yad Vashem informara que eligió a Múnich como sede de su primer centro de educación sobre el Holocausto fuera de Israel, con el objetivo de fortalecer la enseñanza sobre el Holocausto y combatir el creciente antisemitismo y la distorsión histórica en Europa.