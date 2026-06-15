Becas récord a viudas y huérfanos de soldados israelíes caídos en combate.

En su ceremonia anual “Un Espíritu”, la IDFWO distribuyó más de 2 millones de séqueles en becas y subvenciones a familias en duelo, apoyando la educación, el servicio y nuevos comienzos para las viudas y los huérfanos de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes caídos en combate. Crédito foto: Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI (IDFWO)

La Organización de Viudas y Huérfanos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDFWO) otorgó más de 2 millones de séqueles en becas y subvenciones a viudas y huérfanos de miembros caídos del personal de seguridad israelí durante su ceremonia anual «Un Espíritu».

El evento, que se celebró por decimoséptimo año consecutivo desde 2008, distribuyó 478 becas y subvenciones, incluidas becas académicas, «subvenciones de homenaje» para huérfanos de las FDI que prestaron servicio activo en la reserva durante el último año, y regalos de boda para los miembros que establecieron nuevos hogares en Israel este año.

Según la organización, la iniciativa tiene como objetivo fomentar la educación superior, la participación comunitaria y la contribución social entre las familias en duelo, al tiempo que se honra la memoria de sus familiares fallecidos.

A la ceremonia asistieron la Sra. Orna Zamir, esposa del jefe del Estado Mayor de las FDI; la abogada Zehava Gross Meydan, presidenta de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI; y el director ejecutivo Shlomi Nahumson, junto con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección de Personal de las FDI, entre ellos la general de brigada Edna Iliya y la coronel Meital Samet-Cohen.

Gross Meydan afirmó que el apoyo brindado por la organización va más allá de la ayuda financiera. “El apoyo que ofrecemos en la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI no es solo ayuda económica; es una declaración de fe. Creemos en ustedes, en sus fortalezas y en su potencial para liderar, influir y moldear el futuro de la sociedad israelí. Este año, nos enorgullece entregar regalos de boda a quienes han establecido su hogar en Israel, además de becas de reconocimiento a quienes vistieron el uniforme, portaron con orgullo la bandera y defendieron el país. Para nosotros, este es el profundo significado de la verdadera compañía: estar a su lado en los momentos que marcan la vida, el futuro y la esperanza”, expresó.

El director ejecutivo, Shlomi Nahumson, afirmó que la organización está comprometida a acompañar a las familias en duelo a lo largo de sus vidas. «La Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI se ha propuesto como misión principal apoyar a las viudas y huérfanos de las FDI durante toda su trayectoria vital, y estamos profundamente comprometidos con ello. Esta noche, distribuiremos más de dos millones de séqueles en becas, ayudas para bodas y obsequios de homenaje, la mayor cantidad que la organización ha destinado jamás a estas ayudas. Esto demuestra nuestro profundo deseo de ser un pilar de apoyo, un refugio y un verdadero hogar para ellos», declaró.

La IDFWO es la única entidad legal que representa a las familias de los miembros caídos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de las fuerzas de seguridad, incluyendo las FDI, la Policía de Israel, el Shin Bet, el Mossad, el Servicio Penitenciario de Israel y los equipos locales de respuesta a emergencias. Fundada en 1991 en virtud de la Ley de Familias de Soldados Caídos de Israel, representa a más de 18 000 viudas, viudos y huérfanos.

La organización proporciona apoyo financiero, emocional y social, que incluye becas, asesoramiento, talleres, campamentos de verano, vacaciones familiares y programas comunitarios, al tiempo que aboga por las familias en duelo en la Knesset y las instituciones gubernamentales.

Desde el estallido de la guerra de las Espadas de Hierro, la organización afirma que el círculo de apoyo para personas en duelo se ha expandido significativamente, con aproximadamente 358 nuevas viudas y viudos y 908 nuevos huérfanos que se han sumado a sus filas.