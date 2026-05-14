Aviva Siegel: «Sobreviví. Estoy aquí para contarlo»

La ex rehén Aviva Siegel explica por qué escribió un libro sobre su terrible experiencia y recuerda los abusos, el miedo y la lucha por traer a su esposo, Keith, de vuelta a casa.

«Tras apenas un par de horas en Gaza, bajo tierra, miré a todos y dije: ‘En este preciso instante, nos estamos convirtiendo en historia de Eretz Israel’», recuerda Siegel.

Cuenta que, durante su cautiverio, les repetía a los demás rehenes que algún día escribirían un libro sobre lo que habían vivido. «Pasaron algunas cosas y dije: ‘Tenemos que recordarlo. Todo esto quedará plasmado en el libro que vamos a escribir’. Y cuando lo dije, lo decía en serio».

Al mismo tiempo, admite que una parte de ella quería dejar atrás esos recuerdos. Relata una conversación con su esposo, Keith Siegel, quien también está cautivo.

“Después de un par de semanas, Keith me miró, luego miró a Amit (Soussana), que estaba con nosotros, y me dijo: ‘¿Qué pasó ese día en esa casa? Necesito recordarlo’. Entonces lo miré y le dije: ‘Keith, ¿por qué quieres recordarlo?’. Él respondió: ‘Quiero recordarlo todo’. Y yo lo miré y le dije: ‘Quiero olvidarlo todo’”.

Siegel cuenta que empezó a escribir al regresar a casa, cuando una de sus hijas le dejó un cuaderno.

“Ni siquiera me dijo: ‘Escribe lo que pasó’. Me dijo: ‘Escribe lo que te apetezca’”.

Durante noches enteras, dudó si empezar o no. El punto de inflexión llegó durante una visita a su hija Ilan y sus nietos. “El mayor, de nueve años, no paraba de salir de la habitación porque quería quedarse a escuchar lo que tenía que contar. Así que ese día decidí que iba a escribir un libro para él”.

Aviva regresó del cautiverio tras 51 días, mientras que Keith permaneció en Gaza durante 484 días.

Ella afirma que hablar públicamente sobre sus experiencias se convirtió en parte de su lucha por conseguir la liberación de los rehenes restantes, entre ellos su esposo, Liri Albag, y Agam Berger.

«No podía soportar la idea de que estuvieran allí ni un minuto más», dice. «Hice todo lo que pude. Si alguien hubiera visto mi agenda, habría visto que estaba ocupada desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche. Hablaba sin parar en distintos lugares, en las noticias de todo el mundo, dondequiera que alguien me escuchara».

A lo largo de la entrevista, Siegel habla sobre los abusos que presenció durante su cautiverio, incluyendo la violencia sexual.

«No me importaba lo que pensaran los demás», dice sobre las reacciones a su testimonio. «Sabía que no podía quedarme callada, que tenía que contarle la verdad a todo el mundo».

Describe lo que presenció con las jóvenes retenidas junto a ella y con su esposo.

“Los peores momentos fueron cuando les hicieron daño a Keith y a las niñas”, dice. “Recuerdo haber dicho: ‘Que me hagan lo que quieran, pero que no les hagan nada’”.

Siegel afirma que los detalles incluidos en el libro están escritos deliberadamente para que las futuras generaciones comprendan lo sucedido.

“En el libro, entré en muchos detalles porque quería que mis nietos y todos los que lo lean comprendieran realmente lo que pasó”, dijo. “Lo que me pasó a mí como persona, y lo que les pasó a Keith y a las niñas”.

Al preguntarle qué espera que los lectores saquen del libro, Siegel responde que cumple varios propósitos.

“Creo que es todo en conjunto”, dijo. “En primer lugar, que mi familia y mis nietos sepan por lo que pasaron sus abuelos”.

También describe el acto de escribir como una victoria personal.

“Para mí, es una victoria poder decir: ‘Sobreviví. Estoy aquí para contarlo. Estoy aquí para contárselo a ustedes y a la próxima generación’”.

Siegel comenta que recientemente le dijo a Keith que la gente seguirá leyendo el libro dentro de siglos.

“Mi libro se leerá dentro de 200 años, y la gente dentro de 200 años comprenderá lo que vivimos gracias a este libro”.

Añade que escribir el libro también la ayuda a sobrellevar los recuerdos.

“Puedo dejar de lado algunas historias y plasmarlas en el libro, pero no tengo que sentirlas todo el tiempo”.

Siegel afirma que cree que la sociedad israelí debe seguir hablando abiertamente sobre los sucesos del 7 de octubre y sus consecuencias.

“Para recuperarnos de verdad, necesitamos hablar de ello. Necesitamos volver a hablar de ello. Necesitamos comprenderlo”, concluyó.

Ella comenta que varios grupos ya la han invitado a hablar sobre el libro después de leerlo.

«Solo quiero que la gente entienda por lo que pasó una persona de 62 años, secuestrada en pijama y sacada de su casa».

Cuando le preguntan si piensa en Hamás o en la venganza, Siegel responde que no es ahí donde se centra su atención.

«La gente me pregunta: «¿Estás enfadada con ellos? ¿Quieres que los maten?». Ni siquiera pienso en eso», dijo. «Me siento como en casa. Él volvió a casa».

La mayor parte del libro, explica, se terminó antes del regreso de Keith. «El libro estaba casi terminado cuando Keith volvió a casa», dijo. «Pero cuando Keith volvió, no podía escribir. Simplemente no podía».

Dice que se prometió a sí misma no forzar nunca el proceso de escritura. «Necesitaba una pluma que escribiera sola», dijo. «Tenía que esperar hasta estar lista».

Al preguntarle cómo ella y su familia están afrontando la situación, Siegel responde que la recuperación aún continúa. “Quiero estar bien y quiero poder decirles que estoy bien. No quiero solo decirlo porque todavía no lo siento del todo”, comentó.

Describe el impacto duradero que su experiencia tuvo en su familia. “Veo a mis hijos que no han vuelto a sus trabajos y todavía no saben cómo hacerlo”, dijo. “Me parte el corazón”.

También habla del impacto en sus nietos. “Pueden llorar hasta el día de hoy por lo que pasamos, y son muy pequeños”, dijo. “Creo que todavía nos estamos recuperando como familia, y no sé cuánto tiempo pasará antes de que pueda decirles a todos: ‘Me siento bien. Todo está bien»