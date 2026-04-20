Ataques antisemitas en Londres: una sinagoga y una ONG judía fueron agredidas con artefactos incendiarios

Los atentados coinciden con otros incidentes ocurridos en la ciudad en las últimas semanas, lo que mantiene en alerta a la población y ha motivado mensajes de condena por parte del gobierno. Crédito foto: Reuters

La Sinagoga Kenton United, situada en Kenton, en el noroeste de Londres, fue atacada durante la pasada noche con un artefacto incendiario. Según la ONG británica de seguridad projudía (CST por sus siglas en inglés), la Policía y los bomberos acudieron al lugar tras recibir el aviso. El incidente dejó daños menores por humo en una sala interior, sin que se registraran heridos ni daños estructurales importantes. El grupo CST comunicó que está colaborando con la Policía para identificar a los responsables. Además, solicitó a la población judía que permanezca alerta e informe sobre cualquier actividad sospechosa.

La Policía Metropolitana de Londres detalló que agentes que patrullaban la zona detectaron daños en la ventana de la sinagoga Kenton United el sábado por la noche. Al inspeccionar el lugar, observaron humo en una sala y hallaron pruebas de que una botella con acelerante había sido arrojada por la ventana. La investigación policial permanece abierta. El sábado, también, un edificio utilizado por una ONG judía en el noroeste de Londres también fue objeto de un ataque con un artefacto incendiario. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por antisemitismo en ambos hechos.

En el último mes, se han producido múltiples intentos de incendio contra propiedades judías en Londres. A fines de marzo, cuatro ambulancias de la comunidad judía fueron incendiadas en Golders Green, otra zona del norte de la ciudad. La policía investiga estos incidentes como posibles delitos de odio.

El rabino jefe del Reino Unido, sir Ephraim Mirvis, calificó el ataque contra la sinagoga Kenton United como “cobarde” y denunció lo que describió como “una campaña continua de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido”. Mirvis sostuvo que se trata de “un ataque contra nuestra capacidad de rezar y vivir con seguridad, un ataque contra los valores que nos unen”, según la cadena Sky News.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó el atentado y subrayó que “no hay lugar para el antisemitismo en nuestra ciudad”. Khan advirtió que “caerá todo el peso de la ley” sobre los responsables y reiteró el compromiso de la ciudad con la protección de todas las comunidades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó sentirse “horrorizado” por los recientes incendios intencionales de carácter “antisemita” en Londres. En la red X, Starmer escribió: “Estoy horrorizado por los recientes intentos de incendios antisemitas en el norte de Londres”. Añadió que “es algo aberrante y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra el Reino Unido”, subrayando que “no descansaremos en la búsqueda de los responsables”.

La policía mantiene la investigación sobre los ataques incendiarios o intentos de incendio contra propiedades judías en la capital británica durante el último mes. No se han reportado detenidos ni avances sobre la identidad de los autores, mientras persiste la vigilancia en zonas de presencia judía.