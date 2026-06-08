Argentina cerró el primer plenario de la IHRA y convocó a expandir la memoria del Holocausto más allá de las fronteras

El encuentro reunió en Buenos Aires a delegados de 35 países bajo la presidencia argentina del organismo, la primera en recaer sobre una nación del hemisferio sur. La delegación uruguaya estuvo integrada por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ariel Suhami en representación de la colectividad judía uruguaya.

La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cerró esta semana su primer Plenario bajo la presidencia argentina, celebrado del 1 al 4 de junio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, con la participación de jefes de delegación, expertos y socios internacionales de los 35 países miembros del organismo.

El evento marcó un hito en la historia de la organización: por primera vez, un país del hemisferio sur presidió la IHRA y albergó sus reuniones plenarias. Argentina integra el organismo de manera ininterrumpida desde 2002 y es el único país de América Latina con estatus de miembro pleno. La presidencia, asumida el 18 de marzo de 2026, se extenderá hasta igual fecha de 2027, cuando Francia tome el relevo.

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia inaugural el lunes 1 de junio, donde dio la bienvenida a los delegados y subrayó el compromiso del país con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. «Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. A lo largo de esta Presidencia, buscamos fortalecer la memoria, enfrentar el antisemitismo y expandir esta causa en toda nuestra región», afirmó el mandatario.

El canciller Pablo Quirno fue uno de los oradores principales de la jornada inaugural, junto al enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, el embajador Yehuda Kaploun, y al comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la misma causa, Fernando Lottenberg. Quirno reclamó que la memoria trascienda los espacios formales de conmemoración: «La memoria no puede permanecer confinada a las conmemoraciones, los archivos o los aniversarios. Debe atravesar generaciones, instituciones, fronteras y culturas», señaló el canciller.

Quirno lleva meses con una agenda exterior intensa. El 26 de mayo intervino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde reclamó una reforma profunda del organismo multilateral y respaldó la candidatura del argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como Secretario General de la ONU.

Días antes, el 13 de mayo, expuso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en Buenos Aires, donde anunció acuerdos energéticos con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos. En el plano multilateral, Quirno también encabezó en noviembre de 2025 la presentación del Memorándum Inicial de Adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto al Secretario General del organismo, Mathias Cormann.

El lema de la presidencia argentina de la IHRA, «Expandiendo las fronteras de la memoria», atravesó los debates de la semana plenaria. La Secretaria General del organismo, Michaela Küchler, advirtió que «la memoria no se preserva por sí sola. Debe ser investigada, documentada y transmitida». El presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin, destacó por su parte los avances concretos de Argentina en la materia: «Contamos con una ley antidiscriminatoria desde 1988. Además, desde la adopción por parte del Estado de la Definición de Antisemitismo en 2020, numerosos sectores del gobierno argentino y de la sociedad civil la han incorporado».

Como antesala del plenario, el domingo 31 de mayo se celebró una conferencia titulada «Diez años de la Definición de Antisemitismo de la IHRA: un catalizador para la acción contra el antisemitismo. El caso de la Argentina», que exploró el uso práctico de esa definición en universidades, organismos estatales y sociedad civil, tanto en Argentina como en América Latina.

A lo largo de la semana, los delegados trabajaron en áreas como educación, acceso y digitalización de archivos, museos y sitios de memoria, distorsión e inversión del Holocausto, y el apoyo a futuras generaciones de investigadores. El miércoles 3 de junio, talleres específicos abordaron la historia de los sobrevivientes del Holocausto en Argentina y la presencia de nazis en el país, incluidas las tensiones entre historia y memoria.

El segundo plenario de la IHRA bajo la presidencia argentina está previsto para el 2 al 5 de noviembre de 2026, también en Buenos Aires.