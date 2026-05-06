Antisemitismo en Reino Unido: El fin de una era dorada

En las últimas semanas, se ha evidenciado un patrón claro de violencia coordinada contra sinagogas, instituciones comunitarias e incluso servicios médicos de emergencia.

Los judíos del Reino Unido están enfrentado una enorme explosión de. antisemitismo Tan solo en las últimas semanas, se ha producido un alarmante incremento de los ataques contra lugares judíos, como el incendio provocado de ambulancias de Hatzolah estacionadas frente a una sinagoga en Golders Green; un intento de atentado incendiario contra la Sinagoga Reformista de Finchley; un incendio provocado con un acelerante lanzado contra la Sinagoga Unida de Kenton; un intento de incendio provocado en un edificio de una organización benéfica judía en Hendon (anteriormente Jewish Futures); y otros complots y ataques contra centros comunitarios judíos y un negocio de propiedad judía en Watford, al norte de Londres, lo que configura un claro patrón de violencia coordinada contra sinagogas, instituciones comunitarias e incluso servicios médicos de emergencia.

“Ya basta”, declaró la Campaña contra el Antisemitismo (CAA) en un reciente comunicado público. “Gran Bretaña se ha radicalizado. Se acabó el tiempo de las promesas vacías. Debemos marchar para salvar la Gran Bretaña decente que amamos”. La marcha también pondrá a prueba a la sociedad británica en general y su capacidad para proteger a una de las comunidades judías más grandes de Europa. Una prueba para la que muchos en la comunidad judía sienten que las instituciones británicas han fracasado por completo.

Gideon Falter cofundó la Campaña contra el Antisemitismo en 2014, tras la ola de manifestaciones y ataques antisemitas que siguieron a la Operación Margen Protector. “En cierto modo, siento que he reservado un asiento en primera fila para la caída de la civilización”. Falter, director ejecutivo de CAA, reflexionó sobre su experiencia durante los últimos 12 años. “En nuestro trabajo, observamos en todos los niveles de la sociedad cómo funcionan las instituciones, qué sucede con la opinión pública, especialmente entre los jóvenes, y obtenemos una visión muy clara de la situación. Podemos prever que las cosas van mal mucho antes de que se manifiesten a mayor escala.

“Cuando comenzamos nuestro trabajo en 2014, fue en respuesta al fracaso del sistema policial de dos niveles para abordar el extremismo y la creciente radicalización de la población”, dijo Falter. “Más tarde, durante los años de Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista, la guerra de Gaza de 2021 y, posteriormente, el 7 de octubre. En cada uno de estos momentos, vimos materializarse problemas que habíamos previsto con diez años de antelación. La tendencia actual indica que, si no se toman medidas urgentes, habrá más extremistas con propensión a la violencia en este país de los que las fuerzas de seguridad podrán controlar o neutralizar”.

“Gran Bretaña se convertirá en un escenario de intifada”, pronostica Falter. La mayoría de los británicos crecen con una gran fe en nuestras instituciones. Gran Bretaña es un país que legó al mundo el estado de derecho. Es un país profundamente tolerante, decente y respetuoso de la ley por naturaleza. Durante siglos, si se infringían las normas en Gran Bretaña, se aplicaban las mismas en contra. Todas las instituciones en las que los británicos crecieron creyendo que defenderían sus valores están fallando. La política de apaciguamiento se está convirtiendo en la doctrina política dominante en el Reino Unido.

Si se tiene la opción de actuar contra un grupo numeroso de personas que representan una amenaza extrema, o intentar silenciar o eliminar a un pequeño grupo que se siente amenazado por ellos, es mucho más fácil para el sistema actuar contra el pequeño grupo, ya sea ignorándolo o arrestándolo, simplemente para quitárselo de en medio.

Falter lanzó una dura advertencia: “La comunidad judía es el canario en la mina de carbón. Cuando las sociedades olvidan sus principios, los judíos son los primeros en sufrir”.

Hace más de dos años, Evelyn (apellido omitido por razones de privacidad) decidió mudarse de los Estados Unidos a Gran Bretaña para estudiar biología. Mitad estadounidense y mitad británica, dejó Washington, su lugar de nacimiento, para ir a Londres, donde se matriculó en la universidad.

Evelyn estudió en el prestigioso University College London (UCL). Para muchos estudiantes, estudiar en el extranjero es una experiencia formativa y a menudo liberadora. Para Evelyn, fue algo muy diferente.

Evelyn es judía y una sionista orgullosa. A los pocos meses de llegar a Gran Bretaña, según cuenta, se topó con un nivel de hostilidad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, sufrió acoso antisemita persistente en el campus, gran parte del cual provenía de otros estudiantes y, en su opinión, fue tolerado o ignorado por las autoridades universitarias.

El antisemitismo casi diario que describe Evelyn es inquietante. “Hace unas semanas, tuvimos un stand representando a la Sociedad de Amigos de Israel en la Feria de Bienvenida del sindicato estudiantil”, dijo la joven de 20 años. Un estudiante se acercó y nos dijo que Hamás no es una organización terrorista, sino un movimiento puramente político, y que lo ocurrido el 7 de octubre estuvo justificado y fue razonable. Denuncié el incidente a la UCL, que inicialmente me comunicó que no habría ninguna investigación disciplinaria, a pesar de que expresar apoyo a Hamás es ilegal en el Reino Unido. Solo después de que The Times publicara un artículo al respecto, la UCL cambió de postura.

Los intentos de abordar el problema a nivel institucional han fracasado. “La universidad rechazó una propuesta para introducir formación sobre antisemitismo que se ofreció el año pasado. El rector hace declaraciones educadas a los medios cuando es necesario. Dice que el antisemitismo no se tolera en la UCL, pero eso simplemente no es cierto”, afirmó.

En algunos casos, la hostilidad ha derivado en intimidación física. “Me escoltaron fuera del campus por no ser pro-Palestina y por ser judía. El personal de seguridad presenció lo sucedido y no hizo nada”. Vivir en estas condiciones ha tenido consecuencias negativas. “Ser judía ahora mismo es como vivir con un miedo constante”, dijo Evelyn. “Si las cosas siguen así, no pienso quedarme aquí”.

La experiencia de Evelyn refleja una realidad mucho más amplia en Gran Bretaña. Según un informe publicado por el Instituto de Investigación de Políticas Judías (JPR), dos años después de la masacre del 7 de octubre, el 82 % de los judíos británicos considera el antisemitismo un problema muy o bastante grave. En 2012, esa cifra era de tan solo el 48 %.

El informe reveló que el 32 % de los judíos británicos ha sufrido personalmente al menos un incidente antisemita. Casi la mitad de estos incidentes ocurrieron en internet, pero un número significativo también tuvo lugar en espacios públicos, entornos sociales, lugares de trabajo, eventos políticos e instituciones educativas.

En 2025, aproximadamente el 25 % de los judíos británicos declaró haber experimentado lo que el informe denomina “antisemitismo ambiental”, descrito como una atmósfera generalizada que genera incomodidad, aislamiento, alienación y, en ocasiones, hostilidad manifiesta. Esto representó un fuerte aumento con respecto al período inmediatamente posterior al 7 de octubre y un incremento aún más drástico en comparación con los años anteriores.

La percepción de seguridad personal se ha deteriorado drásticamente. Alrededor del 35 % de los judíos británicos calificó su sensación de seguridad como muy baja, frente al 14 % de cuatro años antes. El 41 % se encontraba frecuentemente con comentarios online que consideraba antisemitas. Una cuarta parte se topaba regularmente con teorías conspirativas sobre la supuesta influencia negativa de los judíos en la sociedad, mientras que el 21 % se encontraba frecuentemente con afirmaciones de que el Holocausto ha sido exagerado.