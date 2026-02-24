Ancianos en la antigüedad: la arqueología israelí los saca del olvido

Analizando vasijas, muebles y objetos domésticos de Tel Eton, investigadores de la Universidad Bar-Ilan revelan cómo los mayores participaban activamente en la vida familiar, supervisaban tareas, recibían invitados y ejercían influencia en la casa. Crédito foto: Avi Faust

¿Cómo vivían los ancianos en la antigüedad? Un estudio en la región de Judea, en Israel, reconstruye su vida cotidiana y roles sociales a partir de artefactos domésticos, mostrando que eran activos y centrales en la familia.

Mientras que la investigación sobre mujeres y niños en la antigüedad floreció en las últimas décadas, los adultos mayores permanecieron prácticamente invisibles, y sus vidas se reconstruyeron principalmente a través de restos óseos.

Ahora, arqueólogos de la Universidad Bar-Ilan presentaron un estudio innovador que identifica a los ancianos a través de artefactos domésticos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su vida cotidiana y roles sociales.

El estudio, disponible en la revista Cambridge Archaeological Journal, se centra en el Edificio 101 de Tel Eton, ubicado en la Sefelá, las «tierras bajas de Judea», en el sudeste de Israel.

Esa amplia residencia de alta calidad, con múltiples habitaciones en dos plantas, fue destruida durante una campaña militar asiria a finales del siglo VIII antes de la era cristiana, dejando cientos de vasijas de cerámica y otros artefactos sellados entre los escombros, lo que proporciona un espacio excepcionalmente detallado para comprender la vida doméstica.

Reconstruyendo experiencias de vida

Utilizando una novedosa combinación de análisis de artefactos, de características arquitectónicas, áreas de actividad y de las perspectivas etnográficas comparativas sobre el envejecimiento y la vida familiar, el profesor Avi Faust y su equipo reconstruyeron las experiencias vividas y los roles sociales de los adultos mayores dentro de la casa.

El edificio albergaba a una familia extensa de unas tres generaciones. La habitación B, probablemente ocupada por la pareja mayor de la familia, poseía varias características únicas. Era la habitación más grande del edificio, la única en la planta baja que se utilizaba para vivir y dormir (en lugar de actividades especializadas como almacenar o cocinar).

La ubicación de la habitación dentro del edificio es importante por varias razones. En primer lugar, su ubicación estratégica, frente a la entrada, permitía a los residentes observar todo el patio y las entradas a las demás habitaciones. En segundo lugar, el hecho de que esta fuera la única habitación en la planta baja refleja la dificultad que habrían tenido los ancianos para subir una escalera varias veces al día para llegar a los demás dormitorios ubicados en el segundo piso.

Esa habitación contenía varios hallazgos especiales, incluyendo un lavapiés único, asociado con el agasajo de invitados importantes, y cedro quemado, quizás los restos de una imponente silla. El patriarca, sentado en una gran silla, podría haber vigilado las idas y venidas y agasajado a los invitados, mientras que la matriarca podría haber supervisado todas las actividades domésticas.

Los espacios adyacentes, incluyendo una sala para la preparación de alimentos con un gran telar y un patio parcialmente cerrado, se asociaban con las actividades de la matriarca mayor, como el cuidado de los niños y el tejido, lo que resaltaba su papel central en la gestión doméstica diaria.

Personas mayores con influencia

Desde la universidad israelí afirmaron que el estudio «va más allá de los métodos tradicionales de identificación de ancianos, que se basan casi exclusivamente en el análisis óseo en cementerios», enfoques convencionales que suelen ser limitados, incompletos o sesgados, especialmente en el Israel de la Edad de Hierro, donde la evidencia funeraria es escasa y fragmentaria.

«En cambio -remarcaron-, este enfoque basado en materiales expone a los ancianos en el espacio doméstico, revelando su estatus social, influencia e integración en las estructuras familiares y domésticas, trascendiendo la edad cronológica para capturar la experiencia vivida».

«Durante años, las personas mayores quedaron prácticamente inadvertidas en la investigación arqueológica», afirmó Faust, del Departamento de Historia General de la Universidad Bar-Ilan, director de excavaciones en Tel Eton y autor del estudio.

«Al analizar artefactos domésticos en lugar de restos óseos, contamos con una forma más eficaz de identificar a las personas mayores y descubrir su papel e influencia dentro de la familia, una perspectiva que la arqueología ha pasado por alto durante mucho tiempo», añadió.

Según Faust, los hallazgos demuestran que las personas mayores no eran meros miembros pasivos del hogar. Participaban activamente en la gestión de recursos, la supervisión de tareas domésticas y el mantenimiento de la cohesión familiar.

Para los responsables de la investigación, los resultados de este estudio marcan un paso significativo en la arqueología de la vejez, abriendo una nueva vía para la identificación y comprensión de los ancianos en otras sociedades antiguas.

«Al examinar minuciosamente pequeños hallazgos en espacios domésticos e interpretarlos a la luz de la evidencia textual y los datos etnográficos sobre la vida de los ancianos, podemos darles la visibilidad que merecen en la reconstrucción de las sociedades del pasado», completó Faust.