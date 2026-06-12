Ana Frank: la voz que sigue alumbrando

Cada 12 de junio se conmemora el nacimiento de Ana Frank, una de las figuras más emblemáticas de la memoria del Holocausto. Nacida en la ciudad de Fráncfort del Meno en 1929, su historia trascendió el tiempo gracias a su diario que se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores sobre la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Ana tenía apenas cuatro años cuando su familia abandonó Alemania ante el ascenso del régimen nazi y se estableció en Ámsterdam. Sin embargo, la invasión alemana de los Países Bajos en 1940 volvió a colocar a los Frank bajo amenaza. En julio de 1942, la familia se ocultó en un anexo secreto ubicado detrás de las oficinas de la empresa de su padre, Otto Frank. Allí permanecieron escondidos durante más de dos años junto a otras cuatro personas.

Durante ese período, Ana escribió en un cuaderno que había recibido como regalo por su cumpleaños número 13. En sus páginas plasmó sus miedos, sueños, conflictos familiares y reflexiones sobre la guerra y la condición humana. A pesar del encierro y la incertidumbre, sus escritos revelan una sorprendente madurez y una inquebrantable esperanza en el ser humano.

El escondite fue descubierto en agosto de 1944. Ana y los demás ocupantes fueron arrestados y deportados a campos de concentración nazis. Tras pasar por Auschwitz-Birkenau, Ana y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de Bergen-Belsen, donde murieron a comienzos de 1945, pocas semanas antes de la liberación del lugar. Otto Frank fue el único integrante de la familia que sobrevivió.

Al regresar a Ámsterdam después de la guerra, Otto recibió los cuadernos que Ana había dejado atrás. Convencido de la importancia de su testimonio, impulsó la publicación de su diario en 1947. Desde entonces, El diario de Ana Frank ha sido traducido a decenas de idiomas y leído por millones de personas en todo el mundo.

A 97 años de su nacimiento, Ana Frank continúa siendo un símbolo universal de la dignidad humana frente al odio, la discriminación y la intolerancia. Su voz sigue interpelando a nuevas generaciones y recordando la importancia de defender los derechos humanos, la libertad y la memoria histórica.