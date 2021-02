Alí Jamenei, el Gran Hermano todopoderoso de Irán

El Correo, España- por Mikel Casal

El poder del Líder Supremo emana de Dios por lo que ningún iraní puede poner en entredicho lo que dice. Si uno viaja por primera vez a Irán y aterriza en el aeropuerto internacional de Teherán no tardará en encontrarse con las fotos de Ruhola Jomeini, padre de la república islámica, y Alí Jamenei, actual Líder Supremo.

Jomeini con su mirada profunda y barba blanca, Jamenei con su rostro enjuto y gafas de pasta, los dos con turbantes de color negro para distinguirse como descendientes del Profeta. Estos rostros te acompañarán a lo largo de todo el viaje por el país y estarán incluso en tu cartera, porque Jomeini aparece en los billetes. Sus nombres es mejor no pronunciarlos demasiado, porque son líneas rojas dentro del sistema islámico.

El clérigo moderado Hasán Rohani es el rostro visible de Irán en el exterior desde que ganó las elecciones en 2013 y firmó el acuerdo nuclear dos años después, pero el presidente no cuenta demasiado en un país donde la última palabra la tiene el Líder Supremo. Su figura es tan omnipresente dentro de la república islámica, con fotografías en edificios oficiales y murales en las calles, como ausente fuera de sus fronteras ya que no abandona el país desde 1989, cuando visitó Corea del Norte en su último viaje oficial cuando era presidente.

Su poder no emana de las urnas, llega directamente de Dios y es su representante en la tierra. El principio del ‘velayat-y-faqih’ le da la supremacía espiritual y le convierte en guía infalible por lo que nunca se le puede poner en entredicho, hable de lo que hable. Nadie puede discutir sus decisiones y es la máxima autoridad religiosa y política, con control sobre el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Twitter, sin embargo, no tuvo en cuenta este poder absoluto y decidió suspender una de sus cuentas tras un mensaje colgado en el adiós de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta red social, como Facebook o Instagram, están prohibidas en la república islámica, pero el Líder la emplea con asiduidad y despidió a Trump con un tuit que rezaba «la venganza es inevitable. El asesino de Suleimani y el que ordenó su asesinato deben sufrir la venganza». El mensaje en recuerdo al general iraní asesinado por orden de Trump en Bagdad en enero de 2020 estaba acompañado de una imagen en la que se veía un campo de golf y un jugador de polo rojo que se asemejaba al ex presidente republicano bajo la sombra de un avión no tripulado.

Clérigo revolucionario

Nacido en la ciudad santa de Mashad en 1939, Jamenei decidió seguir los pasos de su padre y convertirse en clérigo. Fue una decisión difícil ya que creció en la época del Shah Reza Pahlavi en la que los religiosos estaban en el punto de mira, sobre todo los seguidores del Imam Jomeini como él. Pasó seis veces por las prisiones del Shah, un mandatario convertido en peón de Estados Unidos en la región, y en una de ellas compartió celda con Houshang Asadi, joven comunista con quien hablaba de literatura y fumaba pipas y cigarros, algo impropio de los clérigos. Asadi, en la actualidad exiliado en París, le calificó en una entrevista con la cadena BBC de «un buen hombre» y confesó que «nunca, nunca, nunca, nunca» habría imaginado que llegaría a liderar Irán. Admirador de Victor Hugo, Jamenei también leía uno tras otro los libros de Sayyid Qutb, principal ideólogo de los Hermanos Musulmanes, de quien tradujo al farsi obras como ‘In the shade of the Quran’.

Cuando estalló la revolución en 1979 y Jomeini regresó al país desde su exilio francés, Jamenei tenía 40 años y era uno de los clérigos más próximos al ayatolá. Le encargaron dirigir las oraciones de los viernes en la Universidad de Teherán y su ascenso en el nuevo sistema fue rápido. Dos años después sufrió un atentado en el que perdió la movilidad de la mano derecha y a los pocos meses fue elegido presidente. A los 49 le llegó la gran misión de su vida. Jomeini falleció y la Asamblea de Expertos le eligió como su sucesor.

«En ese momento era hojatoleslam, un grado inferior a ayatolá, por lo que él mismo reconoció que eso le podía generar problemas con religiosos de mayor grado. Ese es el motivo por el que durante su mandato no ha permitido a otras figuras religiosas tener mandatos largos, siempre ha tratado de marginar a sus posibles rivales», explica Sohail Jannessari, Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra nacido en Isfahán.

Estados Unidos, enemigo

En estas tres décadas como Líder, Jamenei ha visto pasar por la Casa Blanca a George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama, Trump y ahora Joe Biden. Pese a los acercamientos puntuales a Washington durante los mandatos presidenciales de clérigos moderados como Mohamed Jatami y Rohani, el Líder siempre ha mantenido una posición defensiva frente a Estados Unidos. «Considera que ese país busca el cambio de régimen en Teherán por todos los medios posibles, desde un colapso interno provocado por revueltas sociales o a través de la presión económica o militar», explica el periodista Akbar Ganji en un extenso perfil publicado en Foreign Affairs. Los expertos coinciden en que una de las tácticas empleadas por Jamenei para garantizar la supervivencia del sistema ha sido el reforzamiento del papel de la Guardia Revolucionaria hasta convertir a esta organización paramilitar en una especie de estado dentro del estado.

A los 82 años y superada una operación de próstata, el debate sobre su sucesión está abierto y algunas voces especulan si su hijo Mojtaba será quien le releve. «Desde el primer día después del triunfo de la revolución muchas personas, especialmente del entorno de la oposición en el exilio, repiten que la república islámica está en sus últimos días, pero el sistema sobrevive. El próximo Líder no será ya uno de los personajes con peso en la revolución del 79, pero será definitivamente del círculo de confianza de Jamenei y saldrá del acuerdo entre los centros religiosos de Qom, la Guardia Revolucionaria y la oficina del Líder. No parece probable un cambio radical», apunta el profesor Jannessari.

Es momento de abandonar Irán. Los dos mismos rostros que te dieron la bienvenida te despedirán como una especie de Gran Hermano que siempre te vigila. No lo olvides.