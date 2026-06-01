Alemania acogerá primer centro de Yad Vashem fuera de Israel

Alemania será sede del primer centro de Yad Vashem, un espacio para preservar la memoria del Holocausto, fuera de Israel. Dicho espacio busca fortalecer la enseñanza de la Shoá a nivel internacional.

«Una señal clara de memoria, responsabilidad y democracia: Yad Vashem abre por primera vez en su historia una sede internacional, concretamente en Múnich. Esto demuestra que la vida judía ocupa un lugar firme en Baviera», escribió en X en jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder, quien aseguró que se trata de un «honor» para este estado federado, en el sur de Alemania.

Se mostró convencido de que «precisamente en tiempos en los que el antisemitismo vuelve a aumentar, se necesita una postura clara, una cultura viva de la memoria y lugares de formación».

«Porque ‘Nunca más’ no es una mera frase, sino un mandato permanente para todos nosotros. Con el nuevo centro educativo, Baviera e Israel envían juntos una señal importante a favor de la humanidad y la democracia y contra el olvido«, añadió.

Responsabilidad histórica

«Asumimos nuestra responsabilidad histórica: los horrores del nacionalsocialismo no deben repetirse jamás. Para ello se necesitan lugares de memoria y educación como Yad Vashem, para que nunca se olvide lo que ocurrió. Se trata de un claro compromiso con la democracia y contra el antisemitismo», afirmó, y dijo comprometerse personalmente como jefe de Gobierno.

Por su parte, el jefe del Gobierno sajón, Michael Kretschmer, aseguró que «para Sajonia, formar parte del nuevo centro educativo sobre el Holocausto en Alemania es un gran honor y, al mismo tiempo, una responsabilidad».

El hecho de que también Leipzig vaya a desempeñar en el futuro un papel importante «tiene mucho que ver con la confianza y con los actores locales», dijo, al aludir a «una comunidad judía que ha vuelto a crecer con fuerza», a una red muy activa y a instituciones de renombre, entre ellas el Centro Cultural y de Encuentro Ariowitsch-Haus.

Se tiene previsto que el centro abra sus puertas en un plazo de tres años.