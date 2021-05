Editorial Comité Central Israelita del Uruguay

AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS: las usinas de fake news sobre Israel

El caso de la desinformación respecto al conflicto árabe-israelí constituye un record absoluto en este sentido. Hoy está ocurriendo una vez más. Los enfrentamientos de estos días ya nos están trayendo los cables de las agencias de noticias, llenos de distorsión

La agencia EFE es largamente conocida por su desvelo antiisraelí. El mismo tiene larga data. El clímax lo alcanzó en 2014 en la última guerra entre Hamas e Israel, cuando –según consigna el periodista Carmelo Jordá de Libertad Digital en un artículo del 23/12/2014-, Efe cesó a su jefe de delegación en Israel tras un año del peor periodismo. Pero no sólo se trata de Efe. Hay otras varias agencias que ejercen su negocio de manera similar.

Es que, acostumbrados a distorsionar la información proveniente de ese país por años, el jefe de delegación en ese entonces Javier Martín, dejó volar demasiado su imaginación y puso en aprietos a los responsables de la agencia noticiosa. Jordá relata cómo Efe ocultó de forma sistemática la situación real de Gaza, así como la forma sutil de cambiarle el sentido a lo que sucede: tres adolescentes judíos secuestrados los denominó “tres colonos desaparecidos” –aunque no eran colonos-, a los atentados terroristas los refiere como “ataques” de “militantes” o “activistas”. Dice Jordá en su artículo: “Los teletipos de Efe en esta funesta etapa de Javier Martín no solo sesgaban la interpretación de los hechos, sino que escondían elementos clave para entenderlos, siempre de forma que Israel saliese mal parado…”. En realidad, el despido de este periodista fue una cuestión puntual, no es que antes o después las cosas fueran demasiado diferentes.

Pero no sólo se trata de Efe. Hay otras varias agencias que ejercen su negocio de manera similar. Es el caso de Associated Press en cuya oficina de Jerusalem trabajó Matti Friedman por más de 5 años como reportero y editor. Friedman escribió más tarde un ensayo en el que relata la política de ésta que es una de las dos agencias de noticias más importantes de Occidente. Y afirma que la “historia” sobre Israel que cuentan las principales agencias internacionales, está basada en una narrativa llena de ficción: “La historia de Israel (contada por las agencias) no es una historia sobre los acontecimientos reales. Se trata de algo más.”

Otro ejemplo paradigmático fue el de la cadena France 2 y el caso que se conoce como “Al Dura”: un video que mostraba la supuesta muerte de un chico palestino en los brazos de su padre tras una balacera protagonizada por fuerzas israelíes. La foto del chico dio la vuelta al mundo mientras un juicio en Francia -que demoró años- demostró que era un montaje. Una noticia falsa de gran porte.

Varios pensadores de renombre como Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Marshall McLuhan y otros se han referido a la manipulación informativa de los medios. El caso de la desinformación respecto al conflicto árabe-israelí constituye un record absoluto en este sentido. Hoy está ocurriendo una vez más. Los enfrentamientos de estos días ya nos están trayendo los cables llenos de distorsión de Efe y otras agencias. El público debe saber que la verdad la tiene que buscar por otros medios.