Acto por la Convivencia: 10 años

El próximo martes 10 de marzo a las 19.30 hs. se realizará el Acto por la Convivencia en recuerdo y homenaje a David Fremd (Z’L) y Simón Lazovski (Z’L). Se realizará en la sede de la Nueva Congregación Israelita (NCI), organizado por NCI y B’nai B’rith Uruguay, con la convocatoria del Comité Central Israelita del Uruguay. El orador en la ocasión será el analista político Dr. Daniel Chasquetti. Para participar, inscribirse en el link https://forms.gle/1PodewgXTzvQZcdN6

El Dr. Daniel Chasquetti disertará sobre “Aproximaciones a los crímenes de odio”. Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República.