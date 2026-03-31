A la mesa… llega Pesaj

Mañana al caer el sol, los judíos celebremos PESAJ, conmemoración que nos invita a honrar la libertad y renovar esperanzas, aún en tiempos difíciles. Es un legado que recibimos de nuestros antepasados y nos impone continuar su mensaje de generación en generación, por la memoria y el fortalecimiento de lazos con nuestras raíces.

Junto a nuestros deseos de JAG PESAJ SAMEAJ, compartimos algunas ideas vistas en redes, de exquisiteces dulces para cocinar en familia y con amor, acatando el mandamiento bíblico de comer sin harina leudada.

Estas recetas contienen lácteo (no son parve) por lo que son sugerencias para desayuno o merienda.

BROWNIES CON MATZA O HARINA DE MATZA

Ingredientes para 12 porciones

¾ taza grande de cacao en polvo

½ taza de azúcar

½ taza de harina de Matzá

75 gramos de manteca

2 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

Opcional: nueces y chips de chocolate

Preparación:

Mezclar el cacao, la azúcar y la harina por un lado. Aparte, derretir la manteca y mezclarla con los huevos y la esencia de vainilla.

Incorporar ambas mezclas, integrarlas de a poco y verter en molde de silicona apto para microondas u horno.

Si es de vuestro gusto, esparcir por encima nueces y chips de chocolate

Luego de verificar que no quede aire en la mezcla (golpear suavemente el molde sobre la mesada) hornear en horno tradicional o microondas. El tiempo dependerá de la humedad con que gusten servirlo.

CHOCOTORTA DE MATZA

Ingredientes para 16 personas

3 ½ cuadrados (de 28 gramos cada uno) de chocolate amargo picado.

1 taza de azúcar, más si es necesario

½ taza de manteca o margarina

3 huevos

750 cm3 de algo líquido (con o sin alcohol, puede ser leche, jugo o vino de Pesaj)

8 hojas de matzá (agregando lo que sea necesario)

¼ taza de nueces finamente picadas

Preparación:

Derrite el chocolate en el microondas, en varios pasos. Retira cada vez y mezcla, hasta que se derrita integrándose completamente.

Mientras, en un bowl, bate 1 taza de azúcar con la manteca o margarina hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Luego incorporar 3 yemas de huevo, de a una y batir cada vez. Luego incorporar el chocolate con movimientos envolventes.

En otro bowl batir las claras a nieve, con una pizca de azúcar, hasta formar un merengue firme que incorporarás a la mezcla anterior, con movimientos envolventes.

En una fuente cuadrada y en lo posible del tamaño de la matzá, vierte un poco del líquido y coloca la hoja de matzá remojándola por ambos lados (sería mejor que no se empape porque se deshará) Usa otras hojas para completar los vacíos que queden en la asadera a los lados de la hoja de matzá utilizada.

Extiende una capa fina de la mezcla de chocolate sobre el matzá remojada. Repite el proceso de remojar el matzá y untarlo con la mezcla de chocolate; apila las capas de matzá una encima de la otra.

Cubre la parte superior de la torta de matzá con la mezcla de chocolate restante y, si es de tu gusto, rompe las nueces para reducir su tamaño y colócalas por arriba.

Servirla luego de no menos de 8 horas de heladera para que quede fresca y helada.

TORTA DE MATZÁ DE LIMÓN, EN CAPAS

Ingredientes

Matza

Jugo de 7 limones

2 cajas de leche condensada

Instrucciones

Si leíste la receta anterior de chocotorta, ésta es igual, algo más pequeña (5 hojas de matzá) con ingredientes diferentes.

Te sugiero usar jugo de 7 limones mezclados con 2 cajas de leche condensada en licuadora, para que quede una mezcla homejénea y espumosa.

En este caso, la matzá va mojada con jugo de naranja.

Al terminar las capas, la presentación quedará original y vistosa con cáscara de limón rallada o rebanadas de limón deshidratado, si tuvieras en casa, porque hacerlos lleva tiempo de horneado (para deshidratar limones, sólo los cortas en rodajas y las llevas a horno, tiempo largo, chequeando que no se quemen)