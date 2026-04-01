A la mesa… en Pesaj (2)

Ayer compartíamos algunas ideas / recetas de dulces para elaborar con matzá o harina de matzá. Hoy les dejamos tres más, pero ahora, saladas.

Hacelas en familia, disfrutalas y tengamos todos JAG PESAJ SAMEAJ

ACELGAS ENVUELTAS EN MATZÁ

Ingredientes

2 atados de acelgas

2 hojas de matzá

2 huevos

1 cebolla

3 cucharadas soperas de harina de matzá con ajo y perejil

3 cucharadas soperas queso rallado

1 morrón rojo cortado en tiritas (para decorar)

4 dientes de ajo

Sal

Preparación:

Comenzar por limpiar muy bien las acelgas y cocerlas al vapor.

Freir en aceite la cebolla y los dientes de ajo, todo bien picado. Agregar sal y cuando el sofrito tenga color, añadir las acelgas ya blanqueadas, escurridas y picadas.

Agregar los huevos y mezclar todo añadiendo la harina de matzá con ajo y perejil, y mezclar bien. Agregar el queso rallado. Añadir la harina de matzá con ajo y perejil y el queso rallado.

Remojar apenas las hojas de matzá para verter sobre cada una el relleno preparado y enrollar. Decorar con tiritas de morrón rojo.

Hornear para lograr crocantez de la matzá y lograr el tostado que más guste.

POLLO FRITO CON MATZÁ

Ingredientes

1 pollo entero, cortado en 8 trozos

1 taza de harina de matzá

3 huevos batidos

Sal, pimienta negra, pimentón

¼ taza de caldo o leche vegetal

½ cucharadita de vinagre de manzana

¾ cucharadita de salsa de tomate

1½ tazas de harina de matzá

2 cucharaditas de perejil fresco finamente picado

Aceite vegetal para freír

Preparación:

Sazonar el pollo con sal, pimienta y pimentón.

Para empanarlo, por un lado colocar la harina de matzá en un bowl ancho, agregándole sal y el perejil picado.

Por otro, bartir los huevos, agregando la leche vegetal, el vinagre de manzana y la salsa picante.

Colocar un trozo de pollo en la harina de matzá y asegurarse de que quede bien cubierto, sacudiendo el exceso. Luego, sumergir el pollo en la mezcla de huevo, dejando que escurra el exceso, y finalmente cubrirlo nuevamente con la mezcla de harina de matzá. Dejar reposar los trozos de pollo rebozados durante 10 minutos antes de freírlos.

También pueden realizarse al horno.

PIZZA DE MATZÁ

Ingredientes

2 hojas de matzá

1 1/3 tazas muzzarella rallada

1/2 taza salsa de tomate

12 rodajas finas de morrón

Parmesano rallado y albahaca fresca, para decorar.

Preparación

Colocar una rejilla en el centro del horno; precalentado a 230 °C. Extender las láminas de matzá sobre una bandeja para hornear. Cubrir cada una con 1/3 de taza de muzzarella.

Hornear las pizzas solo hasta que el queso se derrita, aproximadamente 2 minutos.

Colocar de 3 a 4 cucharadas de salsa sobre cada pizza. Espolvorear con 1/3 de taza más de mozzarella. Cubrir con morrones.

Continuar horneando las pizzas hasta que la mozzarella se derrita, de 2 a 3 minutos más.

Cubrir las pizzas con queso parmesano y albahaca.