A 32 años del atentado, AMIA presenta «9:53», una canción para mantener viva la memoria y llegar a las nuevas generaciones

En el marco de las acciones por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la sede de Pasteur 633, AMIA presentó «9:53», una canción original interpretada por el cantante y compositor cordobés Gonzalo Sarfatti, creada especialmente, a pedido de la institución, para mantener viva la memoria de las 85 víctimas fatales y transmitir un mensaje a las nuevas generaciones. El video lo podrás ver en el link https://www.youtube.com/watch?v=1mvbHgBXeA4

La elección de un artista cordobés no es casual: expresa la voluntad de AMIA de proyectar, con una voz federal, el reclamo por memoria y justicia.

La propuesta, que incluye letra, música y un videoclip filmado en la Plaza Memoria AMIA, ubicada en la Costanera Norte (Ciudad Universitaria), fue concebida también con el objetivo de llegar especialmente a quienes no tienen memoria vivencial del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

Con unacarrera en crecimiento y una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne más de 5,3 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube, Gonzalo Sarfatti combina en su música influencias de la cumbia, el cuarteto, la bachata y el reggaetón. A sus 23 años, el artista se destaca por construir un vínculo cercano con su audiencia a través de canciones de fuerte contenido emocional.

«Para el ejercicio de la memoria, creemos que no hay lenguaje artístico que no se pueda abordar», señaló Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA. «Con esta propuesta buscamos ampliar las formas de transmisión de la memoria y llegar a públicos que no tienen un recuerdo vivencial del atentado. Incorporar géneros musicales que hasta ahora no habíamos explorado es una manera de hacer presente el reclamo de justicia y de seguir construyendo memoria desde nuevos lenguajes y nuevas sensibilidades», explicó.

La canción «9:53» toma como eje el dolor irreparable que dejó el atentado y el reclamo permanente de justicia. A través de una historia narrada en primera persona, la obra evoca la ausencia de quienes fueron asesinados y reafirma el compromiso de mantener viva su memoria.

“No quise escribir una canción más, sino una canción que hable de una historia, en la que yo, como compositor, pueda sentir, al cantar el tema, que soy familiar de algunas de las víctimas. Y eso me hace sentir más dentro de la canción, más parte todavía”, aseguró Gonzalo. “Es mi granito de arena para que los jóvenes, personas como yo, que nacieron después del atentado, puedan conocer qué pasó y entender que es parte de la historia de todos los argentinos”.

El videoclip fue presentado a través de las redes sociales de AMIA y forma parte de las acciones artísticas que todos los años la institución produce para visibilizar el reclamo de justicia y rendir homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado.

“La música es también una vía para reclamar por memoria, verdad y justicia. Espero que esta canción ayude a que más jóvenes conozcan lo que pasó y comprendan por qué es tan importante seguir manteniendo vivo este reclamo”, expresó el artista cordobés.

“UNA HERIDA QUE NOS DUELE A TODOS”

Gonzalo nació el 31 de agosto de 2002. De chico, Gonzalo vio en televisión un documental sobre la AMIA. Intrigado le preguntó al papá y él le explicó lo que había pasado. Luego en la escuela, aprendió más sobre esa masacre, a la que considera “una herida que nos duele a todos sin importar el año en que hayamos nacido”

Letra de la canción compuesta por Gonzalo Sarfatti, tras ser convocado por el departamento de Arte y Producción de AMIA:

9:53

Un 18 de julio,

como cada mañana.

preparabas tus cosas,

dijiste te quiero y saliste de casa.

Te abracé ya te ibas,

no sabía que no volverías,

que tu alma arrebatarían,

quedó tu fotografía.

Pero no, ¿cómo pueden matar?

Una madre llorando no tiene consuelo ni paz.

Con Dios hablé y te prendí 85 velas,

para ver si en alguna regresas,

para ver si un ratito conmigo te quedas.

Y te esperé a las 9.53,

donde no existe la muerte,

donde vive tu recuerdo.

Y me llegó una llamada,

era la peor noticia,

habían visto tu cara,

entre los escombros de una injusticia.

Y aunque pasen los días,

mi memoria nunca más te olvida,

sigo pidiendo justicia,

como desde el primer día.

Pero no, ¿cómo pueden matar?

Una madre llorando no tiene consuelo ni paz.

Con Dios hablé y te prendí 85 velas,

para ver si en alguna regresas,

para ver si un ratito conmigo te quedas.

Y te esperé a las 9.53,

donde no existe la muerte,

donde vive tu recuerdo

para siempre.

Pero no, ¿cómo pueden matar?

a esa hermosa sonrisa que no,

no voy a olvidar.

CANCIONES POR LA MEMORIA Y LA JUSTICIA

A lo largo de los últimos años, AMIA recurrió a la música, en géneros y formatos muy diversos, y convocó a artistas comprometidos que sumaron su talento a las iniciativas por la memoria y la justicia, que realizó el departamento de Arte y Producción de la institución.

Candombito del recuerdo (2010). A 16 años del atentado, Kevin Johansen le puso letra a su tema «Candombito» como homenaje a las víctimas. La pieza tuvo su correlato visual en una acción en la que el músico interpretó la canción mientras Liniers pintaba en vivo la obra «85 puntos de color».

Memoria / «La Memoria» (2016). Para el 22° aniversario, cien artistas de distintos géneros y generaciones -entre ellos Ricardo Mollo, Nacha Guevara, Pedro Aznar, Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Lali Espósito- se unieron para interpretar la mítica canción «La Memoria», de León Gieco, bajo la dirección musical de Lito Vitale.

Ronda de la paz / Abro los ojos (2018). A 24 años del atentado, AMIA estrenó dos piezas pensadas para las nuevas generaciones: «Ronda de la paz», con letra de Piñón Fijo y música de Pedro Aznar, en homenaje a Sebastián Barreiros, la víctima más joven; y «Abro los ojos», un poema inédito escrito por Luis Alberto Spinetta en 1994, musicalizado e interpretado por Gabo Ferro.

No se borra (2020). A 26 años del atentado, Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia) compuso esta canción con la producción de Nico Cotton, en un video con las participaciones de León Gieco y Zoe Gotusso.

Porque tenemos memoria exigimos justicia (2021). Para el 27° aniversario, La Bomba de Tiempo y el rapero XXL Irione fusionaron percusión y rap en una nueva acción de recordación. Ese mismo año, León Gieco grabó también junto a la Orquesta Infantil y Juvenil «Arnoldo Fiedotin» de AMIA una versión de «La Memoria».

No tiene olvido el amor (2022). A 28 años del atentado, bajo el título «De generación en generación», 23 familias de artistas argentinos (51 intérpretes en total) cantaron juntas esta canción compuesta especialmente por Víctor Heredia, con dirección musical de Lito Vitale.

Como la cigarra / Canciones para no olvidar (2023). Para el 29° aniversario, 45 familiares de 31 víctimas fatales cantaron «Como la cigarra», una de las creaciones artísticas más célebres y recordadas de María Elena Walsh. Además, en es mismo año, más de 100 artistas -entre ellos León Gieco, Richard Coleman, Julia Zenko, Peteco Carabajal y Chango Spasiuk- grabaron «Canciones para no olvidar», recordando a cada víctima fatal del atentado con las melodías que a ellos más les gustaban.

Venceremos (2024). En el 30° aniversario del atentado, AMIA lanzó una nueva acción para exigir justicia y promover el ejercicio de la memoria colectiva. Fue la producción audiovisual “Venceremos”, un conmovedor video, que muestra el momento en que 1.300 personas se unieron para cantar, junto a más de cien familiares de víctimas fatales del atentado, y junto a Jairo, una canción que es un verdadero himno de unión y esperanza.

Te siento (2025). A 31 años del atentado, Agustina Fernández, nieta de Alberto Fernández, una de las 85 víctimas fatales, reversionó este tema de la serie Floricienta (compuesto por María Cristina De Giacomi y Carlos Zulisberg Nilson), resignificando su letra como homenaje a su abuelo.