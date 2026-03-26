47 años de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto

En una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron el 26 de marzo de 1979 un acuerdo de paz histórico que terminó con tres décadas de hostilidades entre ambos países y estableció lazos diplomáticos y comerciales.

Menos de dos años antes, en un movimiento sin precedentes en un líder árabe, Sadat viajó a Jerusalem, Israel, para buscar un acuerdo de paz permanente con su vecino judío luego de décadas de conflicto. Esta visita, en la que se encontró con Begin y habló en el parlamento israelí, fue duramente criticada por la mayor parte del mundo árabe.

A pesar de críticas de aliados regionales de Egipto, Sadat siguió buscando la paz con Begin y en septiembre de 1978 se reunieron una vez más en Estados Unido, donde negociaron un acuerdo con el presidente americano Jimmi Carter en Camp David, Maryland. Los Acuerdos de Camp David, el primer acuerdo de paz entre el Estado de Israel y uno de sus vecinos árabes, estableció la base para las relaciones comerciales y diplomáticas. Siete meses después se firmó formamente.

Por su logro, Sadat y Begin obtuvieron el Premio Nóbel de la Paz en 1978. Los esfuerzos de paz de Sadat no fueron aclamados en el mundo árabe y Egipto fue suspendido de la Liga Árabe. El 6 de octubre de 1981 extremistas musulmanes asesinaron a Sadat en el Cairo. Sin embargo, la paz continuó sin él y en 1982 Egipto estableció formalmente las relaciones diplomáticas con Israel.