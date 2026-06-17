Importante visita geopolítica en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Ayer, mientras el presidente de los Amigos Uruguayos, el Dr Gabriel Goldman, estaba reunido con autoridades de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Universidad dio la bienvenida al Ministro de Asuntos Exteriores lituano, H.E. Kęstutis Budrys, a su campus de Monte Scopus. Durante su visita, el ministro Budrys pronunció un discurso perspicaz sobre los desafíos de seguridad global, destacando la seguridad interconectada de Europa y el Levante.

En su discurso, el ministro Budrys señaló: «En la segunda mitad de 2022, cuando Irán comenzó a suministrar drones militares e instructores a Rusia, la dinámica de la guerra en Ucrania cambió. Hoy en día, Rusia se ha convertido en un centro importante para la producción de drones iraníes. Las acciones de Lituania para fortalecer la seguridad en Europa contribuyen a la seguridad en el Levante, y las acciones de Israel en el Levante fortalecen la seguridad en Europa».

También se reunió con la dirección de la universidad para discutir la expansión de la cooperación académica entre las instituciones de educación superior lituanas e israelíes.

Nuestro sincero agradecimiento a H.E. Kęstutis Budrys por su visita y compromiso con el avance de la colaboración académica internacional.