CCIU REPUDIA ATAQUE ANTISEMITA EN LONDRES

El Comité Central Israelita del Uruguay expresa su enérgica condena tras el ataque antisemita del que fueran víctimas integrantes de la comunidad judía de Golders Green, Londres, y trasmite su solidaridad con las víctimas.

El atentado, agravado por haber sido en las proximidades de la Sinagoga, es un eslabón más en la escalada de agresión antisemita, dejando de manifiesto que los discursos de odio no se quedan en la mera retórica, sino que alimentan espirales de violencia que sólo generan dolor.

Instamos a los gobiernos a que tomen medidas, cada vez más necesarias, contra el terrorismo antisemita justificado en narrativas mentirosas que demonizan a los judíos y al Estado de Israel.

COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY

29 de abril de 2026