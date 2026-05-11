11 de mayo de 1960: El Mossad capturó al criminal nazi Adolph Eichmann

El 11 de mayo de 1960 el Mossad, agencia de inteligencia de Israel, capturó al criminal nazi Adolph Eichmann en Buenos Aires, Argentina, y lo llevó a Jerusalem para enjuiciarlo en una corte israelí.

Karl Adolf Eichmann nació en Solingen (Alemania), el 19 de marzo de 1906 y llegó a ser teniente coronel de las SS nazis.

Cuando en 1942 se celebró la Conferencia de Wannsee, en la cual se lanzó la “solución final”, Eichmann fue designado para diseñar la logística de las deportaciones hacia los campos de concentración, para la cual creó los “Judenräte”, los consejos judíos que debían suministrarle información vital para delinear esos transportes.

Después de la Segunda Guerra Mundial había huido de Austria hacia la Argentina, en donde vivió bajo el nombre de Ricardo Klement hasta que fue capturado. El Mossad lo localizó en San Fernando, al norte de la capital argentina, en base a datos aportados por el famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal, y el primer ministro israelí, David Ben Gurion, ordenó su captura y traslado a Israel para su juzgamiento.

El 11 de mayo de 1960, una célula de espías israelíes llegó a la Argentina, y 10 días después capturó al criminal antes de llegar a su casa. Tras su identificación, el 20 de mayo de 1960 Eichmann fue subido semiinconsciente a un avión de la aerolínea israelí El Al, vestido como mecánico y simulando estar ebrio.

Su juicio despertó el interés internacional, trayendo las atrocidades nazis a la vanguardia de las noticias del mundo. Los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, especialmente de los combatientes de los guetos como Zivia Lubetkin, generaron interés en la resistencia judía. Además incitó una nueva oportunidad en Israel; muchos sobrevivientes del Holocausto se sentían capaces de compartir sus experiencias mientras que el país enfrentaba este capítulo traumático. Declaró desde una cabina de cristal a prueba de balas.

El procurador general de Israel, Gideon Hausner, firmó una acusación contra Eichmann por 15 cargos, incluyendo crímenes contra la gente judía y contra la humanidad.

Los cargos fueron numerosos. Después de la conferencia de Wannsee (enero de 1942), coordinó las deportaciones de los judíos de Alemania y de otras partes de Europa occidental, meridional y norteña, a los campos de exterminación (a través de sus representantes Alois Brunner, Theodor Dannecker, Rolf Guenther, Dieter Wisliceny y de otros de la Gestapo). Además planeó la deportación detalladamente. Trabajando con otras agencias alemanas, determinó cual sería la deportación apropiada de los judíos y se aseguró que su oficina se beneficiara de los activos confiscados. También coordinó la deportación de diez mil gitanos (Romaní/Sinti).

También fue acusado de ser miembro de organizaciones criminales – Tropas de Asalto (SA), Servicio de Seguridad (SD), y la Gestapo – las cuales ya habían sido declaradas organizaciones criminales en el ensayo de Nuremberg en 1946. Como jefe de la sección de la Gestapo para asuntos judíos, coordinó con el jefe principal de la Gestapo, Heinrich Mueller, un plan para expulsar a los judíos de Alemania a Polonia, lo cual fijó el patrón para las deportaciones futuras.

Por esos y otros cargos más, Eichmann fue encontrado culpable y condenado a muerte, y el 1 de junio de 1962 fue ahorcado. Su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron esparcidas en el mar, más allá de las aguas territoriales de Israel. Su ejecución fue la única vez que Israel decretó una sentencia de muerte.